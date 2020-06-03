2020-06-03T09:05:21+03:00
Дом. Семья

В Чувашии дворовый пес запутался в цепи, его спасли сотрудники МЧС

ЧП произошло в Моргаушском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото предоставлено Чувашской республиканской противопожарной службойС места происшествия. Фото предоставлено Чувашской республиканской противопожарной службойФото: Из материалов пресс-службы
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Специалистов МЧС вызывали недавно в частный двор в деревню Синьял-Моргауши Моргаушского района республики. Хозяева заметили, что их сторожевой пес Дружок запутался собственной цепи. Каждое движение пса затягивало туже узел, собака задыхалась. Самостоятельно высвободить собаку они не смогли и вызвали спасателей.

На место ЧП отправился дежурный караул, и сотрудники чрезвычайного ведомства благополучно освободили Дружка. Они применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После спасения собаку передали взволнованным владельцам, сообщили в Чувашской противопожарной службе. В ветеринарной помощи Дружок не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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