2020-06-03T08:19:41+03:00
Происшествия

В Чувашии легковушка вылетела с трассы и перевернулась, погиб пассажир

Авария произошла в Ядринском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: На связи
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Смертельная авария произошла 2 июня в 8.10 на автодороге "Сура" возле деревни Лешкас-Асламасы в Ядринском районе республики. По предварительным данным, 21-летний водитель отечественной Лады Гранты на большой скроси не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Там он, проехав несколько метров, перевернулся.

От полученных травм скончался на месте аварии 23-летний пассажир легковушки. Водитель получил травмы и госпитализирован. Благодаря взятым в больнице анализам крови, будет установлен факт состояния здоровья в момент ДТП - сел за руль молодой человек трезвым, или выпил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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