В Казани прокуратура выявила необоснованное завышение цен на ржаную муку

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:23:40+03:00

И это при том, что стоимость зерна падала

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Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушение, допущенное ООО «Казанская мельница».

Там необоснованно завышали отпускную цену на ржаную муку. Когда как стоимость на этот вид зерна 3 класса с марта по апрель 2020 года снизилась на 2,2 %. Вот только при этом продукция ООО «Казанская мельница» лишь продолжала дорожать.

- Так, с марта по май 2020 года средняя цена на ржаную сеянную муку выросла на 4,3 %, ржаная обдирная мука подорожала на 7,6 %, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Меж тем такое повышение цен на муку влияет на рост стоимости хлебобулочных изделий, которые входят в перечень продуктов питания первой необходимости.

- Директору ООО «Казанская мельница» объявлено предостережение о недопустимости необоснованного повышения цен на муку, предупредив об ответственности за нарушение федерального законодательства, - отметили также в надзорном ведомстве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU