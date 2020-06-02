В Казани прокуратура выявила необоснованное завышение цен на ржаную муку
Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушение, допущенное ООО «Казанская мельница».
Там необоснованно завышали отпускную цену на ржаную муку. Когда как стоимость на этот вид зерна 3 класса с марта по апрель 2020 года снизилась на 2,2 %. Вот только при этом продукция ООО «Казанская мельница» лишь продолжала дорожать.
- Так, с марта по май 2020 года средняя цена на ржаную сеянную муку выросла на 4,3 %, ржаная обдирная мука подорожала на 7,6 %, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Меж тем такое повышение цен на муку влияет на рост стоимости хлебобулочных изделий, которые входят в перечень продуктов питания первой необходимости.
- Директору ООО «Казанская мельница» объявлено предостережение о недопустимости необоснованного повышения цен на муку, предупредив об ответственности за нарушение федерального законодательства, - отметили также в надзорном ведомстве республики.
ИСТОЧНИК KP.RU