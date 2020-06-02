Самозанятым Татарстана начали возвращать налог, уплаченный ими в 2019 году

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:55:01+03:00

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Как передает интернет-ресурс "Итиль", самозанятым Татарстана начали возвращать налог на профессиональный доход, уплаченный ими в 2019 году. Таким образом власти решили поощрить тех, кто рискнул работать "в белую". Хотя можно допустить и ту версию, по которой самозанятые изначально не попадали ни под одну категорию населения, получавших помощь от государства в период пандемии.

Напомним, Татарстан вошел в число пилотных регионов, поддержавших проект регистрации самозанятых в 2019 году. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах.

Всего же самозанятые Татарстана за 2019 год выплатили 114 миллионов рублей налогов.