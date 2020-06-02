За время весеннего санитарного двухмесячника 2020 в Татарстане экологи выписали штрафов на 5,3 миллиона рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:57:17+03:00

На данный момент 96% выявленных за это время незаконных свалок уже ликвидировано

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Сегодня, 2 июня, вол время онлайн-брифинга глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщил журналистам об итогах весеннего санитарного двухмесячника 2020. По его словам, из-за пандемии коронавируса и объявленных ограничений в связи с ней, жители республики стали меньше мусорить. Правда, на количестве выявленных незаконных свалок это не особо сказалось. Всего таковых было обнаружено 963 и 96% из них на данный момент ликвидированы.

- Выявлено 3131 нарушение, наложены штрафные санкции на общую сумму более 5,3 миллиона рублей, составлено более 1090 протоколов, - сообщил Александр Шадриков.

При этом он отметил, что все надзорные мероприятия проводились в условиях особого санитарно-эпидемиологического режима без плановых проверок. А ликвидация незаконных свалок проводилась без массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU