В центральном парке Йошкар-Олы устанавливают новые аттракционы
Ряд ограничений из-за коронавируса в Марий Эл продлен до 21 июня. Несмотря на это, в центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы уже готовятся к приему гостей. Там устанавливают новые аттракционы - “Карнавал”, “Тразанка” и “Юла”, обновляют входные группы, красят ограждения и озеленяют территорию. Сообщили в администрации города.
Отметим, что карусель “Карнавал” был приобретен еще до пандемии. Планировалось, что юные гости парка смогут испытать его уже в новом сезоне.
Пока же в Марий Эл по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, прогулки компаниями более двух человек и нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты - медицинских масок и перчаток.
ИСТОЧНИК KP.RU