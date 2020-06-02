В центральном парке Йошкар-Олы устанавливают новые аттракционы

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:10:10+03:00

Кроме того, на его территории красят ограждения и обновляют входные группы

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Ряд ограничений из-за коронавируса в Марий Эл продлен до 21 июня. Несмотря на это, в центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы уже готовятся к приему гостей. Там устанавливают новые аттракционы - “Карнавал”, “Тразанка” и “Юла”, обновляют входные группы, красят ограждения и озеленяют территорию. Сообщили в администрации города.

Отметим, что карусель “Карнавал” был приобретен еще до пандемии. Планировалось, что юные гости парка смогут испытать его уже в новом сезоне.

Пока же в Марий Эл по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, прогулки компаниями более двух человек и нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты - медицинских масок и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU