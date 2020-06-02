2020-06-02T14:11:21+03:00
Происшествия

В Казани нашли тело пропавшего Геннадия Богоуславского

88-летнего пенсионера искали больше недели
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани завершились поиски 88-летнего Геннадия Богоуславского. Напомним, пенсионер, который не ориентировался в пространстве и страдал потерей памяти пропал 24 мая. Он вышел из дома, но обратно уже не вернулся.

Во вторник, 2 июня, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что найдено тело Геннадия Зиновьевича. Что случилось с пенсионером, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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