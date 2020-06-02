У 34% работающих жителей Татарстана из-за коронавиурса снизилась зарплата
По большей части это специалисты сферы продаж, индустрии развлечений, топ-менеджеры и администраторы
Вместе с тем более 50% опрошенных граждан заявили, что их доход остался прежним.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что пандемия коронавируса сказалась на зарплатах как минимум 34% жителей Татарстана. Во время опроса, проведенного службой исследований HeadHunter, они заметили, что на работе им стали платить меньше. Чаще всего к такому выводу приходили специалисты сферы продаж и индустрии развлечений, а также топ-менеджеры и администраторы.
Вместе с тем более 50% опрошенных татарстанцев заявили, что их заработная плата осталась прежней. А у 3% в это непростое время доход и вовсе вырос.
ИСТОЧНИК KP.RU