2020-06-02T13:02:46+03:00
Происшествия

Вышла из дома и пропала: в Ульяновске ищут женщину с белыми "африканскими косичками"

О судьбе 36-летней Дарьи Абрамовой неизвестно с 28 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УРМОО "Поиск Пропавших Детей — 73 регион"Фото: УРМОО "Поиск Пропавших Детей — 73 регион"
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В Ульяновске начались активные поиски 36-летней Дарьи Абрамовой. Женщина, которая страдает расстройствами психики и нуждается в медицинской помощи, вышла из дома и пропала 28 мая. Об этом сообщают члены Ульяновской Региональной Молодежной Общественной Организации "Поиск Пропавших Детей - 73 регион".

Известно, что Дарья ростом около 165 сантиметров имеет плотное телосложение и волосы, заплетенные в белые "африканские косички". Во что она была одета на момент пропажи неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую, сообщить об этом по телефонам 8(8422)26-18-44, 8(927)820-96-46, 8(951)091-45-72, 102 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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