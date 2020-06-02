Казани отдельно дадут денег на дезинфекцию очагов коронавируса
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о выделении Казани дополнительных денег на дезинфекцию очагов коронавируса. Средства поступят из резервного фонда Кабмина республики. Эти вливания должны быть рассчитаны с учетом бюджета региона на 2020-й, а также плановые 2021-й и 2022-й года.
Так на что же пойдут деньги? Ими, в частности, оплатят труд (с надбавками) самих дезинфекторов, покупку специальных средств, распрыскивателей, медицинских масок и перчаток, а также горюче-смазочных материалов.
Согласно постановлению, дезинфекция очагов коронавируса в Казани за счет республиканского бюджета должна быть стопроцентной. В специальных камерах будут обрабатываться даже вещи.
Кроме того, если город на конец года не используют все выделенные на указанные цели деньги, остаток должен вернуться в казну Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU