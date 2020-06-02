Стала известна погода в Татарстане на начало июня 2020

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:03:50+03:00

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В ближайшие два дня – 2 и 3 июня, Татарстан будет находиться под влиянием юго-западной периферии скандинавского антициклона, то есть в прохладной воздушной массе, сообщает Гидрометцентр республики. Поэтому температура воздуха будет ниже нормы на несколько градусов - днем от +15 до +21. Также возможны небольшие дожди.

В четверг, 4 июня, должно немного потеплеть, но это будет кратковременное явление. Днем температура воздуха будет в пределах от +20 до +25 градусов. Осадки в Татарстане маловероятны.

В пятницу, 5 июня, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха вновь понизится – от +17 до +22 градусов.

Что же касается субботы, 6 июня, то, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, небольшие осадки в виде дождей в республике сохранятся. Столбики термометров будут показывать в пределах от +15 до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU