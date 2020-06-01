2020-06-01T17:53:53+03:00
Экономика

ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку продуктов для малого бизнеса

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ВТБ объявляет о старте федеральной рекламной кампании в целях поддержки бизнеса и предлагает предпринимателям пакет услуг РКО «На старте» с возможностью дистанционного открытия расчетного счета. Кампания направлена на представителей малого бизнеса, которые только начинают свое сотрудничество с банком.

Рекламная кампания разработана в рамках новой креативной концепции «Команда ВТБ», которая была заявлена в марте этого года. Каждый представитель команды выполняет свою миссию, помогая найти наилучшее финансовое решение в любой ситуации. На этот раз, Фёдор Емельяненко - российский спортсмен, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, приходит на помощь малому бизнесу. Главный герой кампании - реальный клиент ВТБ, предпринимать Галина Ларина. Она активно развивает своё дело, создавая одежду из использованных и переработанных пластиковых пакетов. Как начинающему бизнесмену ей необходима помощь наставника в принятии важных финансовых решений.

Ключевое сообщение рекламной кампании — «ВТБ помогает делом малому бизнесу», предлагая пакет услуг РКО «На старте» новым клиентам банка на выгодных условиях, среди которых — бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в рублях в течение 12 месяцев, подключение и использование интернет-банка, проведение неограниченного количества внутрибанковских платежей, а также до 5 платежей в другие банки.

В условиях пандемии коронавируса банку особенно важно обеспечить бесперебойность предоставления сервисов и услуг, поэтому для открытия расчетного счета новым клиентам ВТБ дополнительно предлагается «Выездной сервис». Эта услуга предоставляется банком бесплатно и позволяет не только открыть расчетный счет без посещения банка, но и подключить пакет услуг «На старте».

- Для предпринимателей, которые находятся в начале своего пути, очень важна поддержка надежного финансового партнера. ВТБ предоставляет необходимые услуги, которые помогут им в работе, особенно в нынешней непростой ситуации. Открытый диалог с клиентами и профессиональная экспертиза позволяют нам разрабатывать сервисы, которые помогают бизнесу в достижении своих целей. Пакет услуг «На старте» особенно популярен у предпринимателей и заслуженно оценен экспертами рынка. С августа 2019 года им воспользовались уже более 120 тысяч новых клиентов, - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

В ходе рекламной кампании будут использованы все охватные каналы коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет. Срок проведения рекламной кампании – с 1 июня по 5 июля. Более подробная информация по пакетам РКО и выездному сервису на сайте. delo.vtb.ru

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