Путин утвердил новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ: помешать этому мог только ЕГЭ - 2020

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:35:08+03:00

Но, как оказалось, влияния на госэкзамен оказано не будет

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально было намечено на 22 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок.

Только когда эпидемиологическая ситуация в России начала улучшаться было решено вернуться к этому вопросу.

В итоге заговорили о 1 июля – эту дату Владимиру Путину предложила глава Центризибркома РФ Элла Памфилова. Глава государства согласился с ней, но только если это не помешает проведению ЕГЭ -2020.

Президенту России в итоге сообщили, что голосование влияния на единый госэкзамен не окажет. Вскоре после этого стало известно, что Путин все же утвердил 1 июля, как дату проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU