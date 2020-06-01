Путин утвердил новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ: помешать этому мог только ЕГЭ - 2020
Голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально было намечено на 22 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок.
Только когда эпидемиологическая ситуация в России начала улучшаться было решено вернуться к этому вопросу.
В итоге заговорили о 1 июля – эту дату Владимиру Путину предложила глава Центризибркома РФ Элла Памфилова. Глава государства согласился с ней, но только если это не помешает проведению ЕГЭ -2020.
Президенту России в итоге сообщили, что голосование влияния на единый госэкзамен не окажет. Вскоре после этого стало известно, что Путин все же утвердил 1 июля, как дату проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Сообщает kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU