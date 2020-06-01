2020-06-01T18:27:01+03:00
Происшествия

Пьяные уроки вождения: в Чебоксарах "Лада" съехала с дамбы в Волгу

К счастью, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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В субботу, 30 мая, два приятеля выпивали на берегу Волги, на Казанской набережной в столице Чувашии. Один из них, владелец "Лады Калины", решил научить управлять автомобилем своего друга., который не имел водительских прав. Он посадил его пьяным за руль, а тот, включив заднюю передачу, и съехал в Волгу, сообщили активисты общественной организации "Город грехов".

Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили на владельца автомобиля административный протокол за передачу автомобиль пьяному водителю. За это полагается штраф 30 тысяч рублей, или лишение водительских прав до 4 месяцев. Самого "ученика" накажут за пьяное вождение. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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