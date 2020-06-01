Пляжный сезон 2020 в Чувашии: станет меньше мест для купания

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:37:19+03:00

Этим летом в регионе будут работать 13 пляжей, 4 из которых в Чебоксарах. Фото: Наталья БУРУХИНА

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Стало известно, что в Чувашии сократят число мест для купания. Во время пляжного сезона 2020 их будет 86 вместо обычных 108. При этом количество официальных пляжей в республике останется прежним. Об этом сегодня, 1 июня, на совещании в Доме правительства сообщил председатель ГКЧС республики Вениамин Петров.

Так, этим летом в Чувашии будут работать 13 пляжей, 4 из которых в Чебоксарах.

- Анализ обстановки с погибшими на водных объектах Чувашии за последние 9 лет показывает тенденцию к сокращению их количества с 71 утонувшего в 2011 году до 27 по итогам 2018 года, то есть снижение составило в 2,6 раза, - отмечают в ГКЧС республики. - По итогам летнего купального сезона за прошлый год на водных объектах республики были зарегистрированы 20 происшествий, в результате которых утонули 20 человек. Из них восемь, в том числе два ребёнка утонули в июне, 7 человек - в июле и 5 - в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU