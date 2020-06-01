Несмотря на коронавирус в Чувашии администрация Алатырского района разрешала проводить поминки в кафе
Во время проверок соблюдения гражданами режима самоизоляции в Алатырском районе республики выявили факт работы местного кафе "Октябрь" в период пандемии коронавируса. Оказалось, что глава администрации района лично подписала разрешение на проведение там поминок несколько раз в неделю.
По факту нарушения в отношении индивидуального предприятия - директора кафе, возбудили административное дело по статье "Нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства". Ему грозит административный штраф в сумме от 30 до 50 тысяч рублей. В отношении главы администрации района возбуждено административное дело за самоуправство. Наказание - штраф всего от 300 до 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU