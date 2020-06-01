1 июня снова открылась смотровая площадка Центра семьи «Казан»
Правда желающие полюбоваться столицей Татарстана с высоты должны иметь при себе медицинские маски и перчатки
Фото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:
После длительного периода, связанного с зимними холодами и пандемией коронавируса, с 1 июня вновь для посетителей открыта смотровая площадка Центра семьи «Казан».
Жители и гости города смогут полюбоваться видами столицы Татарстана с высоты 32 метров. Площадка будет работать каждый день - с 10.00 до 22.00, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
Правда, при посещении этой достопримечательности нужно будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU