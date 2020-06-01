Экс-гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин перешел на работу в «Татнефть»

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:58:33+03:00

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Как передает интернет-ресурс «Итиль», бывший гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин перешёл на работу в «Татнефть» вскоре после того, как президент Татарстана Рустам Минниханов призвал найти применение его опыту в республике.

На должности директора нефтегазохимического комплекса компании ему предстоит курировать, в том числе, проект модернизации и расширения мощностей Минибаевского ГПЗ, в который компания планирует вложить 78 млрд рублей до 2030 года. Также он будет заниматься ее новым активом - «Тольяттикаучуком», приобретенным в прошлом году.

Бикмурзин ушел из НКНХ в конце февраля. Тогда же он покинул пост президента ХК «Нефтехимик» - на эту должность пришел зам генерального директора НКНХ Тимур Шигабутдинов.