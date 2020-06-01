В Йошкар-Оле два дня подряд будут отключать холодную воду

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 июня, ряд жителей Йошкар-Олы останутся без холодной воды из-за технических работ. С 9.00 до 12.00 неудобства коснутся жильцов дома №26 на улице Интернационалистов. А с 9.00 до 19.00 - жильцов домов №3, 6 и 8 на улице Архипова.

Отключения холодной воды запланированы также на среду, 3 июня. Причиной станут работы по замене узла. Из-за этого с 9.00 до 20.00 без холодного водоснабжения останутся жители домов № 17а, 18а, 16, 20 и 20а на Сернурском тракте. Пониженное давление воды в это время будет наблюдаться в деревне Савино и селе Семеновка.

Также 3 июня, но с 9.00 до 19.00 холодной воды не будет в доме №57а на улице Зарубина.

ИСТОЧНИК KP.RU