2020-06-01T18:29:55+03:00
Общество

В Йошкар-Оле два дня подряд будут отключать холодную воду

С неудобствами столкнутся жители рядя домов на улицах Интернационалистов, Архипова, Заурбина и Сернурского тракта
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина отключений - проведение технических работ.Причина отключений - проведение технических работ.Фото: Марина ПОЛЯКОВА
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Во вторник, 2 июня, ряд жителей Йошкар-Олы останутся без холодной воды из-за технических работ. С 9.00 до 12.00 неудобства коснутся жильцов дома №26 на улице Интернационалистов. А с 9.00 до 19.00 - жильцов домов №3, 6 и 8 на улице Архипова.

Отключения холодной воды запланированы также на среду, 3 июня. Причиной станут работы по замене узла. Из-за этого с 9.00 до 20.00 без холодного водоснабжения останутся жители домов № 17а, 18а, 16, 20 и 20а на Сернурском тракте. Пониженное давление воды в это время будет наблюдаться в деревне Савино и селе Семеновка.

Также 3 июня, но с 9.00 до 19.00 холодной воды не будет в доме №57а на улице Зарубина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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