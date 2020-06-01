В День защиты детей 2020 президент Татарстана принял участие в подписании соглашения с лагерем «Артек»

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:55:24+03:00

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1 июня – в День защиты детей 2020, президент Татарстана Рустам Минниханов в онлайн-режиме принял участие в подписании соглашения между правительством республики и международным детским центром «Артек».

Под документом о сотрудничестве подписи поставили зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и директор «Артека» Константин Федоренко.

Во время церемонии было отмечено, что на сегодня в стране работает три всероссийских оздоровительных детских центра и один международный центр – лагерь «Артек», самый большой и современный.

В свою очередь Рустам Минниханов напомнил, что в 2020 году в Татарстане будет работать 1 888 детских оздоровительных организаций, которые примут около 218 тысяч ребят.

- Бюджет на эти цели определен в 1 млрд 615 млн рублей, и мы планируем, что до 15 июня все наши оздоровительные лагеря будут готовы. Пока с учетом всех установок Роспотребнадзора датой открытия детских лагерей определено 1 июля. Надеемся, что будет возможность открыть пораньше, - подчеркнул президент Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU