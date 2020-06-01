2020-06-01T17:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

На Троицу 2020 будут закрыты все кладбища Чебоксар, а также дороги к ним

На выездах из города будут дежурить посты ДПС и сотрудники мэрии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что из-за коронавируса жители Чебоксар не смогут попасть на кладбища в на Троицу 2020. 6 и 7 июня их территории будут закрыты для посещения. Кроме того перекрыты будут и подъездные дороги. Об этом во время еженедельной планерки рассказал замглавы администрации города Владимир Филиппов.

В частности, ограничения будут действовать на следующих участках дорог:

- Алатырское шоссе, от пересечения с проспектом Геннадия Айги до пересечения с автомобильной дорогой М-7 Волга,

- улица Кирова, от пересечения с улицей Коллективной до пересечения с автомобильной дорогой М-7 Волга.

У кладбищ на Богдана Хмельницкого и на Вурнарском шоссе же ограничат стоянку.

Отметим, что на выездах из города будут дежурить посты ДПС и сотрудники мэрии.Они будут останавливать как автобусы, так и личные автомобили, чтобы проверить соблюдение санитарных норм и наличие необходимых разрешений.

Ранее Роспотребнадзор Чувашии рекомендовал закрыть на Троицу 2020 все кладбища региона, так как там нет условий для соблюдения правил личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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