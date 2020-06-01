2020-06-01T14:12:11+03:00
Туризм

Скидки в кафе, экскурсии и бесплатное проживание: как туристов будут заманивать в Казань после самоизоляции

Госкомитет Татарстана по туризму рассказал о программах лояльности для гостей города
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас составляется список отелей и общепитов региона, гости которых получат скидки и бонусы.Сейчас составляется список отелей и общепитов региона, гости которых получат скидки и бонусы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пандемия коронавируса сильно ударила по туристической отрасли России и ее регионов в частности. Чтобы увеличить приток туристов в Татарстан власти решили ввести программы лояльности. Подробнее о них журналистам рассказал глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Так, например, в Казани туристам предложат бесплатную пешеходную экскурсию по центру города и 25%-ые скидки в заведениях общепита, которые входят в федерацию рестораторов республики. Кроме того, гости Татарстана получат бесплатную ночью в отеле, если забронируют номер на две ночи. А дети до 12 лет и вовсе будут проживать бесплатно, если оба их родителя забронируют номер.

Сейчас в Госкомитете Татарстана по туризму готовят список отелей и общепитов, гости которых получат скидки и бонусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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