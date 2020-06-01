Кресло задержанного за мошенничество ректора КНИТУ с пометкой врио занял Юрий Казаков

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:15:05+03:00

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Временно исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского университета (КНИТУ) назначен Юрий Казанков. Его членам Ученого совета вуза сегодня, 1 июня, представил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Напомним, бывший руководитель КНИТУ Сергей Юшко был отстранен от должности 27 мая на период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. ФСБ заподозрили Юшко в мошенничестве. Кроме того,ему решили вменить и служебный подлог. Утверждается, что мужчина возглавлял несуществующую кафедру и в течение многих лет незаконно получал за это зарплату.

Отметим, что врио ректора вуза Юрий Казаков - некогда выпускник Казанского технологического университета - порядка 10 лет работал в Нижнекамском химико-технологическом институте. После он занимал руководящие должности в компании СИБУР.

- Это колоссальная ответственность. Я имею опыт руководящей работы, и все эти годы не оставлял преподавательскую и научную деятельность. Уверен, что вместе сможем возродить дух вуза и сможем принести пользу нашим промышленным предприятиям и Республике Татарстан, - заявил Казаков.

Он отметил, что основными своими задачами видит развитие науки за счет кооперации с компаниями партнерами, промышленными предприятиями, а также усиление кадрового состава университета и построение понятных и прозрачных процессов, чтобы они были понятны как внутреннему заказчику, так и профессорско-преподавательскому составу.

ИСТОЧНИК KP.RU