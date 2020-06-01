2020-06-01T12:30:26+03:00
Общество

«Путинские» выплаты на детей: на 1 июня татарстанцы получили более 4,36 миллиарда рублей

Большинство жителей республики обратились за деньгами через портал госуслуг
Олег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане в первый день лета 2020 эти деньги получили более 435 700 детей, а точнее их родители.В Татарстане в первый день лета 2020 эти деньги получили более 435 700 детей, а точнее их родители.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Сегодня, 1 июня, были произведены первые «путинские» выплаты на каждого ребенка, независимо от уровня дохода семьи. Это было сделано в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса. Так, на каждого ребенка полагается 10 000 рублей единовременной выплаты.

В Татарстане в первый день лета 2020 эти деньги получили более 435 700 детей, а точнее их родители. В итоге сумма выплат превысила 4,36 миллиарда рублей.

- Большинство семей обратилось за выплатой через портал госуслуг, - отмечают в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Татарстану. - В помощь родителям на сайте ПФР размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

Так, например, в случае отказа родитель должен получить соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после рассмотрения заявления; отказать в выплате могут, если родители живут за границей или являются гражданами другой страны.

В других случаях за выплатой нужно обратиться лично, в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Это необходимо, например, если заявление подает опекун или у детей заграничное свидетельство о рождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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