В Ульяновской области иномарка врезалась в КАМАЗ: двое госпитализированы

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:49:49+03:00

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В воскресенье, 31 мая, на на 175 километре 188 метре автодороги «Цивильск - Ульяновск», близ поселка Тимирязевский произошло ДТП с участием автомобилей “Шевроле Лачетти” и “КАМАЗ 53212”.

По предварительным данным, поздно ночью 35-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в полуприцеп грузовика.

В ДТП пострадали двое - водитель “Шевроле” и его 31-летняя пассажирка. С место произошедшего они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU