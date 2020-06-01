В Ульяновской области иномарка врезалась в КАМАЗ: двое госпитализированы
Авария произошла на 175 километре автодороги «Цивильск - Ульяновск»
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В воскресенье, 31 мая, на на 175 километре 188 метре автодороги «Цивильск - Ульяновск», близ поселка Тимирязевский произошло ДТП с участием автомобилей “Шевроле Лачетти” и “КАМАЗ 53212”.
По предварительным данным, поздно ночью 35-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в полуприцеп грузовика.
В ДТП пострадали двое - водитель “Шевроле” и его 31-летняя пассажирка. С место произошедшего они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU