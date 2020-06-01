Яруллин, Воронков и Артем Галимов остаются в «Ак Барсе»

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:19:52+03:00

Хоккеисты подписали контракты на сроки от года до трех лет [фото]

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Защитник и воспитанник «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. В прошлом сезоне Яруллин провёл за клуб 56 матчей, в которых набрал 33 очка при показателе полезности +18.

Альберт Яруллин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также контракт с клубом продлил форвард Дмитрий Воронков, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. В прошлом сезоне хоккеист сыграл за команду 38 матчей, в которых набрал 14 очков при показателе полезности +5.

Дмитрий Воронков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов также продолжит карьеру в Казани – игрок продлил контракт с клубом до конца сезона 2022/2023. В прошлом сезоне хоккеист провёл 59 матчей и набрал 26 очков, став четвёртым снайпером команды, при показателе полезности -1. В регулярном чемпионате нападающий забросил 8 победных шайб – это лучший результат в лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU