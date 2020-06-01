2020-06-01T18:19:52+03:00
Спорт

Яруллин, Воронков и Артем Галимов остаются в «Ак Барсе»

Хоккеисты подписали контракты на сроки от года до трех лет [фото]
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Артём Галимов.Артём Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Защитник и воспитанник «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. В прошлом сезоне Яруллин провёл за клуб 56 матчей, в которых набрал 33 очка при показателе полезности +18.

Альберт Яруллин. Фото: Алина НИЗАМОВА

Альберт Яруллин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также контракт с клубом продлил форвард Дмитрий Воронков, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. В прошлом сезоне хоккеист сыграл за команду 38 матчей, в которых набрал 14 очков при показателе полезности +5.

Дмитрий Воронков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дмитрий Воронков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов также продолжит карьеру в Казани – игрок продлил контракт с клубом до конца сезона 2022/2023. В прошлом сезоне хоккеист провёл 59 матчей и набрал 26 очков, став четвёртым снайпером команды, при показателе полезности -1. В регулярном чемпионате нападающий забросил 8 победных шайб – это лучший результат в лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чаще всего жители Марий Эл заболевают коронавирусом именно дома
Новым замминистра спорта Чувашии стал тренер по карате
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку продуктов для малого бизнеса
В Йошкар-Оле два дня подряд будут отключать холодную воду
Пьяные уроки вождения: в Чебоксарах "Лада" съехала с дамбы в Волгу
Яруллин, Воронков и Артем Галимов остаются в «Ак Барсе»
Казанские ученые проверили переболевших коронавирусом на наличие у нас антител
В Ульяновской области иномарка врезалась в КАМАЗ: двое госпитализированы
Поэтессу Марину Карягину вычеркнули из списка на медаль в честь 100-летия чувашской автономии
На Троицу 2020 будут закрыты все кладбища Чебоксар, а также дороги к ним
Путин утвердил новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ: помешать этому мог только ЕГЭ - 2020
Более 502 миллионов рублей на благоустройство Чебоксар-2020: что отремонтируют
1 июня снова открылась смотровая площадка Центра семьи «Казан»
Экс-гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин перешел на работу в «Татнефть»
В Марий Эл отыскали тело утонувшего рыбака
В День защиты детей 2020 президент Татарстана принял участие в подписании соглашения с лагерем «Артек»
В Татарстане легковушка вылетела в кювет: погибла пассажирка
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Скидки в кафе, экскурсии и бесплатное проживание: как туристов будут заманивать в Казань после самоизоляции
Кресло задержанного за мошенничество ректора КНИТУ с пометкой врио занял Юрий Казаков
«Путинские» выплаты на детей: на 1 июня татарстанцы получили более 4,36 миллиарда рублей
В Ульяновской области из окна 5-го этажа выбросили собаку
В Татарстане водители проезжали мимо легковушки со спущенным колесом
В Йошкар-Оле после драки мужчина вонзил нож в грудь многодетной матери, женщина погибла
В Ульяновске пропала 75-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
В Казани "Газель" сбила 5-летнего велосипедиста
В Чувашии covid-19 испугал 562 медика
В Чувашии розыскная собака отыскала в болоте пропавшего ребенка