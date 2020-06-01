2020-06-01T14:46:47+03:00
Происшествия

В Татарстане легковушка вылетела в кювет: погибла пассажирка

Авария произошла в Нижнекамском районе
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: предоставлено очевидцем
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая в 12.00 на дороге в Нижнекамском районе возле села Дмитриевка. По предварительным данным, 58-летний водитель "четырнадцатой" не выбрал безопасную скорость на спуске с дороги, не справился с управлением, и его автомобиль вылетел в кювет. После столкновения с деревом ВАЗ-2114 остановился.

Смертельные травмы получила 57-летняя пассажирка легковушки. Женщина скончалась на месте происшествия. Водитель получил травмы, он госпитализирован, сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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