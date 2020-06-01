В Татарстане водители проезжали мимо легковушки со спущенным колесом

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:18:20+03:00

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Во время патрулирования дорог в Нижнекамском районе поздно ночью старший лейтенант полиции Линар Залалетдинов и младший сержант полиции Раиль Габдрахманов увидели автомобиль с включенными аварийными сигналами, стоявший на обочине. Водитель - пенсионер, просил помощи, но никто не останавливался.

Выяснилось, что во время пути спустило колесо легковушки, но заменить его водитель и его пассажир не могли - сломался ключ. Просили помощи у других автомобилистов, но никто не останавливался, все проезжали мимо.

- Автоинспекторы не оставили их в затруднительной ситуации и оказали помощь в замене поврежденного колеса, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU