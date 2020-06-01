2020-06-01T12:12:17+03:00
Происшествия

В Ульяновской области из окна 5-го этажа выбросили собаку

Животное от полученных травм погибло на месте
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в пятницу, 29 мая, в Димитровграде Ульяновской области. Днем из окна общежития в микрорайоне Химмаш выбросили молодую немецкую овчарку. От полученных травм животное погибло на месте происшествие. Все произошло на глазах детей.

Местные жители вызвали к общежитию полицию. Удалось установить предполагаемого виновника происшествия, он задержан до выяснения всех обстоятельств. Тело животного увезли на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День защиты детей 2020 президент Татарстана принял участие в подписании соглашения с лагерем «Артек»
В Татарстане легковушка вылетела в кювет: погибла пассажирка
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Скидки в кафе, экскурсии и бесплатное проживание: как туристов будут заманивать в Казань после самоизоляции
Кресло задержанного за мошенничество ректора КНИТУ с пометкой врио занял Юрий Казаков
«Путинские» выплаты на детей: на 1 июня татарстанцы получили более 4,36 миллиарда рублей
В Ульяновской области из окна 5-го этажа выбросили собаку
В Татарстане водители проезжали мимо легковушки со спущенным колесом
В Йошкар-Оле после драки мужчина вонзил нож в грудь многодетной матери, женщина погибла
В Ульяновске пропала 75-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
В Казани "Газель" сбила 5-летнего велосипедиста
В Чувашии covid-19 испугал 562 медика
В Чувашии розыскная собака отыскала в болоте пропавшего ребенка