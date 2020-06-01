В Ульяновской области из окна 5-го этажа выбросили собаку

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:12:17+03:00

Животное от полученных травм погибло на месте

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Трагедия произошла в пятницу, 29 мая, в Димитровграде Ульяновской области. Днем из окна общежития в микрорайоне Химмаш выбросили молодую немецкую овчарку. От полученных травм животное погибло на месте происшествие. Все произошло на глазах детей.

Местные жители вызвали к общежитию полицию. Удалось установить предполагаемого виновника происшествия, он задержан до выяснения всех обстоятельств. Тело животного увезли на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".

ИСТОЧНИК KP.RU