В Ульяновской области из окна 5-го этажа выбросили собаку
Животное от полученных травм погибло на месте
С места происшествияФото: соцсети
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Трагедия произошла в пятницу, 29 мая, в Димитровграде Ульяновской области. Днем из окна общежития в микрорайоне Химмаш выбросили молодую немецкую овчарку. От полученных травм животное погибло на месте происшествие. Все произошло на глазах детей.
Местные жители вызвали к общежитию полицию. Удалось установить предполагаемого виновника происшествия, он задержан до выяснения всех обстоятельств. Тело животного увезли на судебно-медицинскую экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".
ИСТОЧНИК KP.RU