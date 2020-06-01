В Марий Эл отыскали тело утонувшего рыбака

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:53:09+03:00

Мужчины выпали с лодки, один из них утонул Фото: Из материалов пресс-службы

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Трагедия произошла 26 мая в Горномарийском районе республики. Там два приятеля отправились на лодке ставить сети на реку Сура, но судно перевернулось и оба рыбака оказались в воде.

На берег сумел выбраться только младший из них - 32-летний мужчина. Он попросил помощи у жителей древни Этвайнуры. Им удалось вытащить на берег лодку, но второго рыбака они так и не нашли.

46-летнего пропавшего мужчину разыскивали спасатели. 27 мая на место поисковых работ выдвинулась Козьмодемьянская аварийно-спасательная группа. Первый день поиска результатов не дал.

- Работы продолжались ежедневно, тело мужчины было найдено только 30 мая в 11.50, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции, - сообщили в Марийской поисково-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU