В Марий Эл отыскали тело утонувшего рыбака
Трагедия произошла 26 мая в Горномарийском районе республики. Там два приятеля отправились на лодке ставить сети на реку Сура, но судно перевернулось и оба рыбака оказались в воде.
На берег сумел выбраться только младший из них - 32-летний мужчина. Он попросил помощи у жителей древни Этвайнуры. Им удалось вытащить на берег лодку, но второго рыбака они так и не нашли.
46-летнего пропавшего мужчину разыскивали спасатели. 27 мая на место поисковых работ выдвинулась Козьмодемьянская аварийно-спасательная группа. Первый день поиска результатов не дал.
- Работы продолжались ежедневно, тело мужчины было найдено только 30 мая в 11.50, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции, - сообщили в Марийской поисково-спасательной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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