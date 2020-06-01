В Йошкар-Оле после драки мужчина вонзил нож в грудь многодетной матери, женщина погибла

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:37:25+03:00

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Тело 30-летней женщины с ножевым ранением обнаружили прохожие у подъезда жилого дома в Йошкар-Оле. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. По факту гибели женщину возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Личность погибшей удалось быстро установить. Ею оказались многодетная мать, которая воспитывала пятерых несовершеннолетних детей, младшему едва исполнилось 9-месяцев. Выяснилось, что женщина приходила в гости к своей подруге. Там она поссорилась с 37-летним сожителем знакомой. Они подрались, а когда гостья отправилась домой, мстительный мужчина пошел за ней следом и ударил ножом в грудь. Пострадавшая сумела выйти на улицу, но попросить помощи уже не смогла - она скончалась.

- Всех детей забрали домой бабушки, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Подозреваемому предъявлено обвинение, он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU