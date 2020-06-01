2020-06-01T10:37:25+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле после драки мужчина вонзил нож в грудь многодетной матери, женщина погибла

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По факту гибели женщины возбуждено уголовное делоПо факту гибели женщины возбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Тело 30-летней женщины с ножевым ранением обнаружили прохожие у подъезда жилого дома в Йошкар-Оле. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. По факту гибели женщину возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Личность погибшей удалось быстро установить. Ею оказались многодетная мать, которая воспитывала пятерых несовершеннолетних детей, младшему едва исполнилось 9-месяцев. Выяснилось, что женщина приходила в гости к своей подруге. Там она поссорилась с 37-летним сожителем знакомой. Они подрались, а когда гостья отправилась домой, мстительный мужчина пошел за ней следом и ударил ножом в грудь. Пострадавшая сумела выйти на улицу, но попросить помощи уже не смогла - она скончалась.

- Всех детей забрали домой бабушки, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Подозреваемому предъявлено обвинение, он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День защиты детей 2020 президент Татарстана принял участие в подписании соглашения с лагерем «Артек»
В Татарстане легковушка вылетела в кювет: погибла пассажирка
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Скидки в кафе, экскурсии и бесплатное проживание: как туристов будут заманивать в Казань после самоизоляции
Кресло задержанного за мошенничество ректора КНИТУ с пометкой врио занял Юрий Казаков
«Путинские» выплаты на детей: на 1 июня татарстанцы получили более 4,36 миллиарда рублей
В Ульяновской области из окна 5-го этажа выбросили собаку
В Татарстане водители проезжали мимо легковушки со спущенным колесом
В Йошкар-Оле после драки мужчина вонзил нож в грудь многодетной матери, женщина погибла
В Ульяновске пропала 75-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
В Казани "Газель" сбила 5-летнего велосипедиста
В Чувашии covid-19 испугал 562 медика
В Чувашии розыскная собака отыскала в болоте пропавшего ребенка