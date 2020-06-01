В Чувашии covid-19 испугал 562 медика

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:10:14+03:00

Владимир Степанов заявил об увольнении или административном отпуске более 500 медиков республики. Фото Правительство Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

Они или уволились, или ушли в административный отпуск до завершения пандемии

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Во время совещания в доме правительства Чувашии министр здоравоохранения республики Владимир Степанов рассказал, что 562 медика региона приняли решение уволиться или уйти в административные отпуска. Связано это и с невысокими зарплатами врачей, медсестер, но и развитием во всем мире пандемией коронавирусной инфекции.

- Медицинские работники старшего возраста, опасаясь заражения, уходят либо в отпуска, либо вообще временно уходят с работы до наступления спокойного периода после пандемии, – отметил Владимир Степанов.

В то же время есть примеры, когда эпидемиологическая ситуация подтолкнула врачей-специалистов вернуться в республику. Начиная с марта в Чувашию вернулись из Москвы 13 врачей-онкологов и два кардиолога. Эти специалиты работали ранее в Чувашии, но переехали в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU