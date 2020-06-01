В Чувашии розыскная собака отыскала в болоте пропавшего ребенка

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:41:50+03:00

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В полицию 30 мая поступил тревожный звонок из села Ачаксы Кашанского района республики. Местная пенсионерка отправилась прибраться на могилах родственников, и вместе с ней на кладбище отправился девятилетний внук. Мальчик какое-то время был на глазах у бабушки, а потом пропал. Самостоятельные поиски ребенка результата не дали, и в 14.30 родители сообщили в полицию об исчезновении ребенка.

На место происшествия прибыл весь личный состав ОМВД России по Канашскому району во главе с начальником райотдела подполковником полиции Александром Шакшиным. На поиски мальчика отправился и служебный пес Персей вместе с младшим инспектором-кинологом старшим сержантом полиции Михаилом Андрияновым. След собака взяла от скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребенок. Затем собака привела кинолога и его коллег в лес. Отыскали мальчика через 1,5 часа, в болоте. Ребенок стоял по пояс в воде, в полутора километрах от кладбища.

Пропавшего мальчика передали родственникамФото: МВД по Чувашской Республике

- Медицинская помощь не потребовалась, ребенок вернулся к родителям, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU