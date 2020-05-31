Казанец, который залез на дерево, и более 10 часов отказывался слезать, спрыгнул

31 Май 2020 2020-05-31T14:29:54+03:00

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Сообщение о казанце, который залез на дерево во дворе дома №38 на улице Амирхана поступило в МЧС Татарстана в час ночи 31 мая. Более 10 часов спасатели, пожарные и медики уговаривали молодого человека слезть. Согласился он лишь в два часа дня.

- Спустился до половины высоты и прыгнул, медики увезли на осмотр в городскую больницу №7, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Мотивы парня до сих пор не известны.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU