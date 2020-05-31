Марсела, Нариман и Моника: самые редкие имена, которые казанцы давали своим детям на прошлой неделе
В городе родились 201 мальчик и 194 девочки
Фото: pixabay.com
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На прошедшей неделе в Казани родились 395 детей: 201 мальчик и 194 девочки. Самыми популярными среди них стали имена София, Камиль, Адель, Карим, Амир, Риана, Давид, Виктория и Ленар. Самыми редкими - Марсела, Моника, Татьяна, Федор, Соломон, Марьяна, Нариман и Серафима. Об этом сообщает Управление ЗАГС города.
Минимальный вес ребенка при рождении составил 990 граммов, максимальный – 4500 граммов. Отметим, что самой молодой маме на прошлой неделе было 18 лет, а самому молодому отцу - 22 года. Самой зрелой маме было 44 года, отцу - 52.
ИСТОЧНИК KP.RU