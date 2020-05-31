2020-05-31T15:12:45+03:00
Происшествия

В Татарстане утонул 51-летний мужчина, который отправился купаться пьяным

Несчастный случай произошел на озере между селами Шугурово и Каркали в Лениногорском районе [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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29 мая 51-летний житель Лениногорска отправился с друзьями отдыхать на берег озера между селами Шугурово и Каркали. Приятели распивали спиртные напитки, когда он решил искупаться. Двое других, не дождавшись товарища, собрали вещи и ушли. Мужчина же ни в тот день, ни на следующий домой не вернулся.

В 14.40 30 мая спасателям поступило сообщение о пропаже человека, который, возможно утонул. Полицейские и сотрудники ЗПСО №7 отправились на озеро.

- Сотрудники ОМВД был провели опрос местных жителей и осмотрели береговую линию. Спасатели ЗПСО№7 вели поисковые работы на воде (пруд не является общественным местом для купания, оборудован аншлагами и табличками "купание запрещено". Ширина пруда 100 метров, длина пруда 300 метров глубина 4-5 метров), - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В 16.45 тело пропавшего мужчины было обнаружено в 15 метрах от берега на глубине 2 метров. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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