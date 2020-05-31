В Набережных Челнах пропал 20-летний парень

31 Май 2020 2020-05-31T13:05:54+03:00

Молодой человек из дома 25/07 вышел из квартиры вечером 26 мая, но обратно не вернулся до сих пор

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В Набережных Челнах пропал 20-летний Алексей Лех. Молодой человек из дома 25/07 в Новом городе вышел из квартиры около 17.30 26 мая и пропал. Родные обратились за помощью в полицию.

Известно, что Алексей ростом около 185-190 сантиметров имеет худощавое телосложение, карие глаза, светлые не длинные волосы. Он носит очки для зрения, но при себе их не имел - оставил дома. На момент пропажи на молодом человека был серо-черный вязаный свитер, темно-серая тканевая куртка, черные спортивные трико с белыми лампасами, черные кроссовки и темно-коричневый рюкзак из кожзаменителя. Также при нем был загранпаспорт, СНИЛС, сотовый телефон, белое портативное зарядное устройство и банковские карты.

Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом в дежурную часть по телефонам 39-69-02, 39-66-57 или по телефону 8-987-210-16-36.

ИСТОЧНИК KP.RU