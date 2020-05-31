В Чувашии нашли живым пропавшего Юрия Иванова

31 Май 2020 2020-05-31T16:06:31+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 26 мая

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В Чувашии завершились поиски 61-летнего Юрия Иванова из Цивильска. Напомним, мужчина, страдающей потерей памяти, ушел из дома и пропал 26 мая. После близкие обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Именно последние в воскресенье, 31 мая, сообщили, что мужчина найден живым. Где он находился все это время, и почему не выходил на связь с родными, уточняется.

Отметим, что в Чувашии до сих пор ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву из СНТ "Дубрава" Чебоксарского района, которая ушла в неизвестном направлении 18 мая, 77-летнего Николая Семенова из Чебоксар, который покинул один из городских социально-реабилитационных центров также 18 мая, и 28-летнего Кузьму Краснова из Чебоксар, который пропал 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU