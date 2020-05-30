На 31 мая в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

30 Май 2020 2020-05-30T12:31:51+03:00

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Согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, МЧС Татарстана на 31 мая объявило в республике штормовое предупреждение.

Так, в это воскресенье с 6.00 и до 21.00 местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, сильный ветер до 20 м/с (локально до 24 м/с).

В Казани же днем и вечером так же прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с.

Стоит отметить, что при всем этом, в Татарстане днем температура воздуха ожидается в пределах от +18 до +23 градусов (на востоке республики до +27).

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ИСТОЧНИК KP.RU