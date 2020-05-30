Забил насмерть приятеля из-за 200 рублей: жителя Чувашии приговорили к 6 годам колонии

30 Май 2020 2020-05-30T12:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

55-летнего жителя города Козловка признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как было доказано, днем 2 февраля этого года в подъезде своего дома осужденный выпивал с 55-летним знакомым. Во время этого застолья мужчина передал потерпевшему 200 рублей на покупку очередной порции спиртного. Вот только последний ничего не приобрел и деньги не вернул.

Это и стало причиной пьяной ссоры, в результате которой осужденный нанес своему знакомому не менее 27 ударов. Бил как по голове, так и по другим частям тела. В итоге потерпевший от полученных травм скончался на месте преступления.

- Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU