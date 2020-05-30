Последний звонок в Казани 2020: линейки пройдут в онлайн-режиме

30 Май 2020 2020-05-29T16:55:57+03:00

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Сегодня, 30 мая, последний звонок 2020 в Казани для 6 000 выпускников прозвенит в онлайн-режиме. Как и уроки во время пандемии коронавируса торжественные в 162 городских школах линейки пройдут по видеосвязи.

Свои поздравления и напутственные слова педагоги, а также родители, передадут ребятам через экраны.

- В этот день в соцсетях пройдет трансляция городского праздничного концерта в стиле 90-х, с цветомузыкой и традиционными нарядами того времени. Выступят популярные молодые исполнители, прозвучат поздравления, пройдут флешмобы. К трансляции могут подключиться не только выпускники, но и их родители, будут разыгрывать призы и подарки, - сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

Прямая трансляция пройдет на YouTube-канале BazaDM DOM Mолодежи, а также в Instagram-аккаунте МБУ «Подросток».

- Надеемся, что у ребят будет возможность отпраздновать это событие и вживую, если после ЕГЭ обстоятельства позволят провести выпускные вечера в привычном формате, – добавил Ирек Ризванов.

ИСТОЧНИК KP.RU