2020-05-29T15:59:01+03:00
Общество

Рустам Минниханов подтвердил выдвижение на новый президентский срок

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Как передает интернет-ресурс "Итиль", Рустам Минниханов на встрече с активистами республиканского общественного движения «Ярдэм янэшә! Помощь рядом!» подтвердил выдвижение на новый президентский срок. В последнее время именно это движение рекламируется на республиканском уровне.

Встреча прошла на площадке Штаба социальной поддержки в ДК Химиков. Участники встречи в свою очередь рассказали Минниханову об инициативах, реализуемых в рамках движения.

- Помогать людям, которые нуждаются, традиционно для Татарстана. Ваше движение раскрыло все возможности, вы вовлекаете в процесс помощи огромное количество людей: и юристов, и предпринимателей, компании, волонтеров. Проблема коронавируса будет долго с нами, появятся и другие вызовы. Помощь нужна всем! Ценно то, что мы сегодня сумели организовать помощь, научились защищаться, ведем полноценную жизнь, - отметил президент республики.

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