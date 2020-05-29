2020-05-29T16:39:02+03:00
Общество

В Казани ликвидированы свалки на территории Русско-Немецкой Швейцарии

Это были строительные отходы и мусор, оставленный горожанами после отдыха
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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Сегодня, 29 мая, в Казани проинспектировали территорию старейшего городского памятника природы “Русско-Немецкая Швейцария”. Сделано это было первым замглавы Минэкологии Татарстана Фаязом Шакировым и инспекторами ведомства в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

Во время обследования береговой полосы реки Казанка были обнаружены несанкционированные свалки. Они состояли из строительных отходов и мусора, оставленного горожанами после отдыха.

- Для оперативной очистки береговой зоны от мусора привлечены волонтеры молодежного экологического движения «Будет чисто», а также сотрудники подведомственных служб Исполкома Казани. На данный момент территория реки Казанки приведена в санитарно-экологическое состояние, - сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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