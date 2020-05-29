В Казани ликвидированы свалки на территории Русско-Немецкой Швейцарии
Сегодня, 29 мая, в Казани проинспектировали территорию старейшего городского памятника природы “Русско-Немецкая Швейцария”. Сделано это было первым замглавы Минэкологии Татарстана Фаязом Шакировым и инспекторами ведомства в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
Во время обследования береговой полосы реки Казанка были обнаружены несанкционированные свалки. Они состояли из строительных отходов и мусора, оставленного горожанами после отдыха.
- Для оперативной очистки береговой зоны от мусора привлечены волонтеры молодежного экологического движения «Будет чисто», а также сотрудники подведомственных служб Исполкома Казани. На данный момент территория реки Казанки приведена в санитарно-экологическое состояние, - сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU