29 Май 2020 2020-05-29T16:30:20+03:00

Так, перевозить людей через Волгу будут вплоть до 31 августа

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Стало известно, что речная навигация в Чебоксарах откроется 20 июня. Соответствующее постановление сегодня, 29 мая, подписал сити-менеджер города Алексей Ладыков.

Речные трамвайчики будут катать пассажиров по маршрутам «Чебоксары – поселок Сосновка» и «Чебоксары – Пляж Левобережный». вплоть до 31 августа.

А до 20 июня управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи горадминистрации приказано заключить соглашения о предоставлении субсидий организациям речного транспорта на компенсацию недополученных из-за коронавируса доходов от перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам. Деньги будут выделены из бюджета Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU