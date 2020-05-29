Речная навигация в Чебоксарах откроется 20 июня
Стало известно, что речная навигация в Чебоксарах откроется 20 июня. Соответствующее постановление сегодня, 29 мая, подписал сити-менеджер города Алексей Ладыков.
Речные трамвайчики будут катать пассажиров по маршрутам «Чебоксары – поселок Сосновка» и «Чебоксары – Пляж Левобережный». вплоть до 31 августа.
А до 20 июня управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи горадминистрации приказано заключить соглашения о предоставлении субсидий организациям речного транспорта на компенсацию недополученных из-за коронавируса доходов от перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам. Деньги будут выделены из бюджета Чебоксар.
ИСТОЧНИК KP.RU