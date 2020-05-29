Прокуратура Казани требует закрыть сайт, на котором продавались дипломные работы студентов

29 Май 2020 2020-05-29T13:57:16+03:00

Собранные материалы направлены в полицию для привлечения лица к ответственности за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Фото: Елизавета ОСИПОВА

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Казанские студенты еще пару месяцев назад заметили, что на одном из интернет-сайтов некто продавал их дипломные работы. В итоге этим заинтересовались и в прокуратуре столицы Татарстана. По итогам проведенной проверки надзорный орган через суд потребовал закрыть данный сайт.

- Распространение информации о продаже курсовых, дипломных работ, рефератов и сочинений на указанном ресурсе является неправомерным, поскольку склоняет пользователей к совершению противоправных действий. В ходе проверки владелец сайта установлен, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Собранные материалы уже направлены в полицию для привлечения владельца ресурса к ответственности за нарушение авторских прав.К слову, истории с продажей дипломных работ казанских студентов свою уголовно-правовую оценку также дадут и в следственных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU