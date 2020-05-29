2020-05-29T12:48:48+03:00
Происшествия

В Бугульме на пожаре в пятиэтажке погибла женщина, еще три человека пострадали

По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожности при курении [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Сегодня, 29 мая, в 10.00 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в Бугульме. Там, на улице Советская загорелся пятиэтажный дом №45.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем были охвачены кухня и коридор одной из квартир. В ходе тушения были спасены четыре человека. Их всех передали в руки медиков «скорой». Троих пострадавших госпитализировали в местную больницу. К сожалению, четвертый спасенный – 46-летняя женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась.

- Пожар на площади 7 квадратных метров был потушен. Причину его возникновения предстоит установить дознавателям Госпожнадзора. Предварительно – это неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В Бугульме на пожаре в пятиэтажке погибла женщина, еще три человека пострадали.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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