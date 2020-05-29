Госархив Чувашии потратит на картонные коробки почти 20 миллионов рублей

29 Май 2020 2020-05-29T12:25:15+03:00

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Стало известно, что Госархив Чувашии собирается потратить 19,9 миллиона рублей на покупку картонных коробок. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет поставить 58 тысяч цельнокроенных коробок из алиброванного бескислотного картона толщиной не менее 2 или 3 миллиметра. Они должны быть обклеены крафт-бумагой снаружи и закрываться крышкой.

В частности, приобретены будут 25,1 тысяча коробок размером280x230x380, 28 590 коробок размером 320х210х400, 4 тысячи коробок для хранения карт с размерами 150х500х700, 200 коробок для хранения дисков с размерами 150х450х400 и 103 коробки для хранения музейных предметов с размерами 100х500х400.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 8 июня. Товар он должен будет поставить в два этапа: до 30 сентября и до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU