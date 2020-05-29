В Казани двухметровый холодильник загорелся и едва не погубил своего хозяина
В Казани специалисты МЧС Татарстана выясняют причины возгорания двухметрового холодильника, который стоял на кухне в квартире жителя многоэтажки на улице Юлиуса Фучика в Приволжском районе.
Бытовой прибор загорелся в четверг в 20.59 50-летний хозяин тут же бросился его тушить. За короткое время едкий дым заполнил всю квартиру и просочился в подъезд. Пожарных в итоге вызвали соседи.
К их приезду хозяин холодильника уже покинул самостоятельно свою квартиру и находился в карете "скорой помощи". У него диагностированы ожоги рук и голени I степени (2%). Мужчина был госпитализирован в РКБ.
Огонь потушили, общая площадь пожара составила два квадратных метра, сообщили в МЧС Татарстана. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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