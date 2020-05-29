В Марий Эл мопедист сбил 70-летнюю пенсионерку

29 Май 2020 2020-05-29T12:57:12+03:00

Водитель и пешеход были доставлены в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 11.00 на 122 километре автодороги «Вятка» в Оршанском районе республики. По предварительным данным, 70-летняя пенсионерка решила перебежать дорогу вне пешеходного перехода перед приближающимся мопедом "Корса". Этот маневр стал неожиданным для 64-летнего водителя двухколесного транспорта - пенсионерка была сбита.

- В результате аварии пострадали и водитель мопеда, и женщина-пешеход, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU