В Ульяновске мотоциклист врезался в мусорные баки и оказался в больнице
Прав управления двухколесным транспортом мужчина не имеет
Авария произошла у дома №23 на улице Орджоникидзе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 29 мая, у дома №23 на улице Орджоникидзе в Ульяновске произошла авария. Около 20.45 мотоцикл “Каваски” на скорости врезался в мусорные баки. По предварительным данным, его 30-летний водитель не справился с управлением. К слову, прав управления двухколесным транспортом мужчина не имеет
- В результате ДТП водитель госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU