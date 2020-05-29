В Ульяновске мотоциклист врезался в мусорные баки и оказался в больнице

29 Май 2020 2020-05-29T10:44:14+03:00

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В четверг, 29 мая, у дома №23 на улице Орджоникидзе в Ульяновске произошла авария. Около 20.45 мотоцикл “Каваски” на скорости врезался в мусорные баки. По предварительным данным, его 30-летний водитель не справился с управлением. К слову, прав управления двухколесным транспортом мужчина не имеет

- В результате ДТП водитель госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU